İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sinan Kaloğlu: Adana Demirspor, Türk futbolunda önemli bir kulüp
Spor

Sinan Kaloğlu: Adana Demirspor, Türk futbolunda önemli bir kulüp

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adana Demirspor'un zor günlerden geçtiğini belirterek, 'Köklü bir camia. İnşallah bu cendereden çıkarlar, diye düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunda önemli bir kulüp' dedi.

IHA1 Mart 2026 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Adana Demirspor, Türk futbolunda önemli bir kulüp
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet oldu. Rakibimizi ciddiye aldık, onların emeklerini ciddiye aldık ve saygı duyduk. İki hafta önce burada biliyorsunuz Sivasspor ile berabere kaldı. Adana Demirsporlu kardeşlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok iyi mücadele ediyorlar. Gerçekten ortaya çok güzel işler katıyorlar, futbol oynamak istiyorlar. İyi koşup oyunun pozitif tarafındalar, o yüzden onlarını yolunu Allah açık etsin. Türk futbolu adına böyle gençlere de ihtiyacımız var. Zor günlerden geçiyorlar, köklü bir camia. İnşallah bu cendereden çıkarlar diye düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunda önemli bir kulüp" diye konuştu.

Böyle gollü bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran Kaloğlu, "Maçın başından sonuna kadar takımımızın rakibi ciddiye alması beni sevindirdi. Böyle bol gollü bir galibiyeti de oyuncularımızın ihtiyacı vardı. O yüzden hem kendi oyuncularımı hem de rakip oyuncuları tebrik ediyorum. Artık bizim için önemli olan şimdi cuma günü içeride oynayacağımız Vanspor karşılaşması. Ona hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.