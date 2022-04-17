İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sinan Kaloğlu: Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek
Spor

Sinan Kaloğlu: Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek

Spor Toto 1. Lig'de Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, lige tutunma mücadelelerinde sonuna kadar pes etmeyeceklerini bildirdi.

AA17 Nisan 2022 Pazar 10:28 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 10:28
ABONE OL

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 17-18 gündür takımla olduklarını, fikstür gereği zorlu bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Oyuncuların motivasyonlarını artırmaya çalıştıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir karşısında ilk 40 dakikada istediğimiz gibi doğru oyunla rakibimize fazla pozisyon vermedik. Hatta öne geçebileceğimiz pozisyonlarda biraz daha becerikli olabilseydik avantaj sağlamamız an meselesiydi. Sonuç itibarıyla oyun disiplinini bozmadık. Aynı oyun mantalitesine devam ettik. Golü bulacağımızı biliyorduk ve bulduk. İkinci yarı hamlelerimiz olumlu oldu. Oyuncularımızın verdiği katkıdan memnunum. Daha iyisi olabilir miydi, elbette olabilirdi. Ama bu bir puan bizim için altın değerinde oldu. Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek. Bizim bu enerjiye ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Büyük Altay taraftarını son dakikada da olsa biraz sevindirdiğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Onlar sadece inansın ve bizlere güvenmeye devam etsin."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.