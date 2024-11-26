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Spor

Sinan Kaloğlu döneminde ilk mağlubiyet

Kayserispor'un başında çıktığı ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçındaki yenilgisiyle birlikte sarı kırmızılı takımdaki ilk mağlubiyetini aldı.

IHA26 Kasım 2024 Salı 09:21 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu döneminde ilk mağlubiyet
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Teknik Direktör Sinan Kaloğlu; Kayserispor ile çıktığı müsabakalarda ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ilk yenilgisini aldı. Kayserispor ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde eden genç teknik adam, Fenerbahçe karşısında 6-2'lik sonuç ile ilk yenilgisini almış oldu.

Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu nezaretinde çıktığı Süper Lig maçlarında Gaziantep FK ile 2-2, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken Hatayspor'u 1-0, Kasımpaşa'yı ise 2-1 mağlup etmişti.

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