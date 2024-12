Sinan Kaloğlu: İyi bir sonuç almak için Antalya'ya gidiyoruz

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Kayserispor'da teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 8'inci haftasında sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına çıkan Sinan Kaloğlu, 7 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kayserispor, ligde topladığı 15 puanının 11'ini Kaloğlu döneminde elde etti.

Takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Kaloğlu, "Açıkçası geldiğimiz nokta fena değil. Çünkü, her maç zor. Her maçın ayrı ayrı kendi hikayesi var. Biz bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyoruz. Tabi, bunu yaparken iyi mücadeleler veriyoruz. Stratejik anlamda iyi kurgular çıkarıyoruz. Şu ana kadar da Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçları haricinde yenilgimiz olmadı. İyi bir şekilde de gidiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Ama, biz çalışmaya devam ediyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Onların üstüne yoğunlaşıyoruz. Takımla ilgili iyi bir bağ yakaladık. Oyuncularımız çok karakterli oyuncular. Çok iyi çalışıyorlar. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bu durumda bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama, sonuçta kim görev yaparsa yapsın elinden gelen en iyisini yapıyor. O yüzden ben oyuncularımdan çok memnunum. Onlarla olmaktan dolayı çok memnunum. Çok güzel bir enerjimiz var. İyi bir bağ yakaladık. Şu an da iyi gidiyoruz. İnşallah bu sonuçları almaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR SONUÇ ALMAK İÇİN ANTALYA'YA GİDİYORUZ'

Yarın deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor karşılaşması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaloğlu, "Antalyaspor güçlü ve iyi bir takım. Özellikle, son haftalarda daha derli toplu ve bilinçli oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım. Onların hem artı hem de eksi yönleri üzerinde çalışıp, biz de ona göre kurgularımızı sahaya yansıtacağız. Sakat ve cezalılarımız var. Ama, önemli değil. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz, bir takımız. O yüzden iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. İyi bir sonuç almak için de Antalya'ya gidiyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK'

Kayserispor'daki hedefleri hakkında da konuşan Sinan Kaloğlu, "İlk geldiğimizdeki puan durumu ve yeri itibari ile Kayserispor iyi bir noktada değildi. Ama, o zaman da söylemiştim. Ben, Kayserispor'un çok iyi yerlerde olmasını isteyen, oraları hayal eden bir antrenörüm. Çünkü, Kayseri çok iyi bir şehir. İyi insanlardan kurulu bir şehir. Bu şehrin takımının da yukarılara oynayıp, yukarılara doğru hedef seçmesi gerekiyor. Ama, öncelikli bu sezon hedefimiz ligde kalmak ve bunun için de her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

'ÇALIŞTIRDIĞIN TAKIMDAN BİR OYUNCUNUN MİLLİ TAKIMA GİTMESİ GURUR VERİCİ'

Kayserispor'da gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçın aday kadrosuna çağrılan Gökhan Sazdağı ile gurur duyduğunu anlatan Kaloğlu, "Gökhan için çok sevindik. Özellikle bir teknik adam için çalıştırdığı takımdan bir oyuncunun milli takıma gitmesi çok gurur verici bir şey. Ben de o gururu yaşıyorum. İnşallah yolu açık olsun ve daha çok milli takıma gitsin. Ben gideceğine de inanıyorum. Çünkü, öyle bir kapasitesi var. Kalecimiz Bilal ve Onur, stoper Arif yetenekli bir kardeşimiz. Milli takımı zorlayacak oyuncularımız olacağını düşünüyorum. Kartal Kayra da bunlardan biri. Milli takıma aday bir oyuncu, iyi de gidiyor. Performansı da çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Hasan Ali de çok iyi gidiyor. O da iyi çalışıyor. İnşallah o da milli takıma gider. Ne kadar çok oyuncuyu milli takıma gönderirsek bizim için o kadar iyi" ifadelerine yer verdi.