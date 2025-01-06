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Spor

Sinan Kaloğlu: Mayıs'a kadar transfer yapamıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Mayıs'a kadar transfer yapamıyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, karşılaşmada iki takımın da kazanmayı çok istediğini söyledi.

Kaloğlu, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum'a mutlak kazanmak için geldiklerini, maçın ilk yarısında kontrolün de kendilerinde olduğunu anlatan Kaloğlu, "İlk yarı çok üretken olamadık, rakip de üretken değildi. İkinci yarının başında attığımız golle aslında planımız işlemeye başlamıştı. Farkı artıramadık. Rakip de risk aldı, güzel de bir gol attılar. Maç riskli bir duruma evirildi, git gele döndü. Son dakikalar biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. İki takım da kazanmayı istedi. Deplasmanda 1 puan almak önemliydi." diye konuştu.

"MAYIS'A KADAR TRANSFER YAPAMIYORUZ"

Kaloğlu, bir gazetecinin transferle ilgili sorusuna ise "Eksiklerimiz ve ihtiyacımız da var aslında. Maalesef tahtamız kapalı olduğu için Mayıs'a kadar transfer yapamıyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız." cevabını verdi.

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