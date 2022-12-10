Sinan Kaloğlu: Sezon başından beri çok zorluk çekiyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Denizlispor'a 2-1 yenilen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Denizlispor'u tebrik eden Kaloğlu, "Denizlispor'u iyi analiz ettik. Maçın ilk 10 ve son 10 dakikasında baskı yedik. Oyunun genelinde ise her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Skoru da yakaladık. Pozisyonlarımız sıfır sıfırken de var. 1-0'dan sonra da çok net pozisyonlarımız var. Atamadık. Tabii böyle zorlu bir maçta rakibin durumunu gözeterek ikinci golü bulmamız gerekirdi. Zeki'nin sakatlanması, orta sahada bizim dengemizi biraz bozdu. O da bizim için bir dezavantaj oldu." şeklinde konuştu.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini belirten Kaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Ben onlarla gurur duymaya devam ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen devam ediyoruz. Maçtan önce de malum kararlardan dolayı takım çok üzgündü. Onları bu karşılaşmaya hazırlamamız kolay değildi açıkçası. Çünkü sahada kalmak, sahada oynamak istiyoruz. Sezon başından beri çok zorluk çekiyoruz. Çok iyi gidiyoruz ama böyle durumlarda da maalesef kırılma anları oluyor. Hepimiz insanız. O yüzden üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. Gelişmeye devam edeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Kazanmaya da devam edeceğiz. Bu karşılaşmadan dolayı Denizlispor'u tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.