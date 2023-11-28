Sinan Kaloğlu: Verilmeyen bir golümüz var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Tabii kısmet, şanssızlık penaltıyı kaçırdık. Musa, bizim takımımızın en tecrübeli oyuncularından biri. Antrenmanlarda da penaltıları çok iyi kullanıyor. Daha önce de Mustafa ile bir penaltı kaçırmıştık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-1'lik skorla berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Her iki takım oyuncuların da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Özellikle kendi takım oyuncuların mücadelesinden son derece memnunum. Üç puan için çıkmıştık fakat kaybedilen iki puan var. Yani deplasmanda savunma ağırlıklı bir oyun stratejisiyle gelen Keçiörengücü açıkçası skor alabilmek için her şeyi yaptık ama tabii ki birazcık daha becerikli olmamız gerekirdi ceza sahasında. Maçta istediğimiz gibi yine öne geçtik. Aslında biraz geç de olsa bulduk. Penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verildi. Penaltıyla hiç alakası yok. Rakip maalesef eşitliği sağladı. Daha sonrasında bırakmadık. Yüzde yüz olan penaltıyı hakem Ömer Hoca 2-3 dakika izledi, ilginç oldu. Tabii kısmet, şanssızlık penaltıyı kaçırdık. Musa, bizim takımımızın en tecrübeli oyuncularından biri. Antrenmanlarda da penaltıları çok iyi kullanıyor. Daha önce de Mustafa ile bir penaltı kaçırmıştık. Açıkçası en tecrübeli oyuncu olduğu için onun kullanılmasını istedik, iyi de kullanıyor zaten. Tecrübeli bir oyuncu ama futbolun içinde bu tip şeyler var, atsaydı daha farklı olurdu, maçı kazanmış olurduk. Neticede tabii ki eksik geliyoruz. Ben eksik demek istemiyorum aslında ama gördüğünüz gibi etkili oyuncularımız sakat. Bugün Özgür de sakatlandı, değiştirmek zorunda kaldık. Darbeye bağlı rakipten gelen sakatlıklar. Amilton, Buğra, Sanbo sakat biliyorsunuz. Tiago daha yeni düzeldi. Oltan sakattı aslında riske ettik onu oyuna sokarak ama o da sakattı" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİLMEYEN BİR TAKIMIZ"



Ligde 7 maçtır kaybetmediklerini dile getiren Kaloğlu, "Kolay yenilecek bir takım olmayacağız demiştik. İki mağlubiyetimiz var. Biliyorsunuz Eyüpspor'a karşı o maçta da maalesef hakemin inisiyatif kararları vardı. Rakipten yana verilmeyen bir golümüz vardı. Bandırmaspor maçında da biliyorsunuz 2 kişi atıldı. Onun dışında yenilmeyen bir takımız. Bugün de rakip açıkçası hani kalemize bile doğru dürüst gelmedi diyebiliriz. Çocuklar ellerinden geleni yaptı ama olmadı. Penaltıyı atsak yine kazanmış olacaktı aslında ama futbol da bunlar var, yapacak bir şey yok artık önümüze bakacağız. ifadelerini kullandı.