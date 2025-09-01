Sinan Kaloğlu'ndan Beşiktaş itirafı: Haksızlığa uğradım

Akşam TV'de yayınlanan Sormam Lazım programı bu kez eski Beşiktaşlı futbolcu Sinan Kaloğlu'nu konuk etti. Futbolculuk dönemi ve gündeme dair konular hakkında konuşan Kaloğlu, siyah-beyazlılar için yıllar sonra bir itirafta bulundu.

İşte Kaloğlu'nun açıklamaları:

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI"

Beşiktaş'a transfer sürecinde bütün kulüplerin kendisini istediğini belirten Kaloğlu, "Benim tercih yapmam çok zor olmadı. Beşiktaş'ı seçerek hayallerimi gerçekleştirmiştim. Beşiktaş hayallerimin takımı idi. Duygusal davrandım." dedi.

"HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

O dönem siyah-beyazlıların kadrosunun çok iyi olduğunu söyleyen Kaloğlu, "100. yıl kadrosu idi. Şampiyon olan takım gittim. O kadroda 21 yaşında şans bulmak çok kolay değildi. Ama haksızlığa uğradığım oldu. Çok güçlü gelmiştim aslında. Büyük beklentiler vardı. Sezon başı kampında da iyiydim. Ama dediğim gibi tecrübeli bir kadro vardı. Ve Lucescu'nun genç oyunculara bakışı farklı idi. O yüzden biraz arka planda kaldım. Sonra benim de hatalarım oldu. Bu özeleştiriyi her zaman yapıyorum. Yedek kalmak beni mutlu etmiyordu. Zamanla çalışmayı bıraktım açıkçası. Yedek kalmayı istemiyordum, oynamak istiyordum." ifadelerini kullandı.

MIRCEA LUCESCU İTİRAFI

"Lucescu'ya o yıllarda bir oyuncu olarak kızıyordum." diyen Sinan Kaloğlu tecrübeli çalıştırıcı için şu ifadeleri kullandı:

"Aslında beni çok istemişti. İlk 11 oynadığım oyunlarda oldu aslında ama takım geriye düştüğünde ben iyi olmama rağmen beni taktiksel anlamda çıkardı. Taktiksel olarak sayılı teknik adamlardan biriydi. Ama genç oyunculara toleransı çok düşüktü. O yakınlığı göremedik."

"SERGEN YALÇIN DÜNYA ÇAPINDA BİR YILDIZ OLABİLİRDİ"

Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde saf bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Kaloğlu, "Daha iyisini yapabilirdi ama o bir seçim yaptı. Daha rahat oynamayı ve yaşamayı tercih etti. Bu yetenekleriyle farklı kararlar verseydi dünya çapında bir yıldız olabilirdi. Teknik direktörlük kısmı ile ilgili de çalıştırdığı Anadolu kulüplerinde güzel işler yaptı ve Beşiktaş'a gitti. Orada şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın her zaman büyük bir ismi olacak. Hem futbolcu hem antrenör olarak." dedi.

KAYSERİSPOR'DAKİ SERÜVENİ

Bir dönem Kayserispor'u çalıştıran Kaloğlu, "Maceram benim adıma iyi başlamıştı. İlk dört maçta 8 puan aldık ve iyi rakipler ile oynadık. Yeni bir sistem denedik. Ama tabii üzüldüğüm noktalar oldu. İlk günden beri bir taraftar grubu bizi istemedi. Hep istifaya davet etti. Sonra başkanımız değişti." dedi ve daha sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMAK HAYALİM"

Sezon başında görüştüğü takımlar olduğunu belirten Kaloğlu, "Hedefleri olan bir teknik adamım. Çalıştırmayı hayal ettiğim bir takım var. Futbolculukta yarım kalan hikayemizi umarım Beşiktaş'ta antrenör olarak tamamlarım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE BAŞ EDEMEZ"

Galatasaray ve Fenerbahçe çıtayı yükselttiğini belirten Sinan Kaloğlu, "Hem oyuncu kalitesi hem de ekonomi anlamında Beşiktaş biraz geri kaldı. Şimdi söyleyeceklerim Beşiktaş'lı taraftarları kızdıracak ama Beşiktaş şu an da Fenerbahçe ya da Galatasaray ile baş edebilecek durumda değil." dedi.

"FEDA SEZONU GİBİ BİR ŞEY YAPILMALI"

Sinan Kaloğlu, Beşiktaş'ın 3 yıllık bir eylem planı yapması, pahalı oyuncular ile yollarını ayırması ve bonservisi ile daha genç oyuncular alması gerektiğini belirtirken, "Ama şu anda Serdal Başkan ve yönetimine büyük baskılar oluşuyor. Ve haliyle yıldız oyuncu getirmeye çalışıyorlar. Bu kadar ekonomik problem arasında taraftar mutlu olsun diye yıldız oyuncu derdindeler. Gelenler var ama Beşiktaş'ın kendi iç dinamiğinde, takım olgusunda sıkıntılar var. O yüzden yıldız oyuncu bile getirsen onun da performansı çok iyi olmaz. Birkaç oyuncu ile takım üste seviyeye çıkmaz. Ve özgüvenini kaybeder, top almaya bile gitmez. O yüzden Beşiktaş Feda sezonu gibi bir şey yapmalı." Sözlerini kullanarak bu durumun taraftarlara anlatılması gerektiğini belirtti.

GALATASARAY'A ÖVGÜ

"Üç sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var" diyen Kaloğlu, "Fenerbahçe ile ciddi bir rekabet halinde ama Galatsaray'ın ciddi avantajları var. Oturmuş bir kadroya sahip. Güçlü bir orta sahası var. İyi bir forvet hattı var. Bunlar yanında bana göre en önemlisi bir aile havası var takımda. Bu çok önemli. Kazandıkça özgüveni yükselen bir oyuncu grubuna sahip..." diyerek Galatasaray'a övgülerde bulundu.

FENERBAHÇE'YE ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için büyük yatırımlar yaptığını söyleyen Kaloğlu, "Özellikle Ali Koç Başkan iyi yatırımlar yapıyor. Ama bu iş sadece yıldız oyuncu transfer etmek ya da kadroyu güçlendirmek ile olmuyor." Diyerek takımda sevgi ve birlikteliğin dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.

"FAVORİ GALATASARAY, FENERBAHÇE REKABET EDEMEZ"

Son şampiyonun her zaman favori olduğunu söyleyen 44 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray bu sene yine favori. Şampiyon olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe takımsal olarak daha da gelişmeli. Eğer bunu yapabilirse Galatasaray ile rekabete girebilir yapamazsa rekabet edemez." dedi.