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Spor

Sinan Kaloğlu'ndan istifa açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 5-2'lik skorla mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu'ndan istifa açıklaması
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Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Net Global Sivasspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kaloğlu, "Açıkçası çok ilginç bir karşılama oldu. Kazanmaya, iyi bir sonuç almayı inanarak geldik. Daha maçın başında ilk pozisyonun gol olması, üstüne hiç beklemediğimiz bir kırmızı kart maçı enteresan yerlere getirdi. İkinci yarıda oyuncularımla gurur duydum. 3-0'dan, 10 kişi olan bir takımın maçı çevirebileceğini herkes gördü ama olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.

Başkanla görüşeceğini belirten Sinan Kaloğlu, "Bir kesim bizi eleştiriyor. Haklılar ama biz de insanız. Bu takımı 3-4 puandan 16 puana getirdik. Biz de değerlendirme yapacağız. Başkanla görüşeceğiz, yapılması gereken ne varsa konuşacağız. 24 saat kulüpte zaman geçiriyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bizden önce 22 maçta 1 galibiyet almış takımla bu kadarını yapabildik ama bizim de hak etmediğimiz şeyler gelişiyor." dedi.

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