Sinan Kanlı: Bu mağlubiyetten ders çıkarmamız şart

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da kötü gidişat sürüyor. Sezonun geride kalan bölümünde yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 6 puanla düşme hattında yer alan 14. sırada bulunuyor. Dün sahasında Balıkesirspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Altay Başkanı Sinan Kanlı da karşılaşmaya dair yazılı bir açıklama yaptı. Çok üzgün olduklarını belirten Kanlı, "Evimizde mağlubiyet hepimizi derinden yaraladı. Takımımız hafta içerisinde müsabakaya çok iyi hazırlandı. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek ve teknik ekibimiz neredeyse her pozisyonu karış karış hesaplayarak defalarca çalıştırdı.

Fakat ciddi bir öz eleştiri yapmak durumundayız. Takımımız pozisyon üretmekte zorlandı yer yer rakibi karşılarken hatalar yaptı. Sonuç itibariyle bu kadar yoğun çalışmanın neticesi bu mağlubiyet olmamalıydı. Oyuncularımızın da kendi içlerinde bunu ciddi ciddi değerlendirmesi gerekiyor.

Ayrıca birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken günlerde taraftarımızın da yanımızda olmayışı belki de dönebilecek bir maçta ekibimizi eksik bırakırken rakibimize rahat tribün yapma şansı vererek avantaj sağlamış oldu. Her alanda mücadele etmeye ve olumsuz sonuçları düzeltmeye çabalamaya devam edeceğiz. Bu konuda her zaman söylediğim gibi ne kadar birlikte tek yumruk olursak o kadar güçlüyüz. Bu mağlubiyetten takım ve taraftar bazında ders çıkarmamız şart" ifadelerini kullandı.