İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1269
  • EURO
    48,6166
  • ALTIN
    5424.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sinan Kanlı: Taraftarımızdan tribünleri doldurmalarını istiyorum
Spor

Sinan Kanlı: Taraftarımızdan tribünleri doldurmalarını istiyorum

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, her maçın artık final niteliği taşıdığını belirterek taraftarları desteğe çağırdı.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Sinan Kanlı: Taraftarımızdan tribünleri doldurmalarını istiyorum
ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 9 hafta itibarıyla 6 puan toplayan Altay, düşme hattının bir basamak üstü olan 12. sırada yer alıyor. İzmir ekibinde Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak taraftardan destek istedi. Hafta sonu oynanacak Balıkesirspor maçının ligdeki pozisyonları açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu hafta itibariyle oynayacağımız tüm müsabakalar bir final niteliğinde olup alabileceğimiz her puan geleceğimize güven ve yön verecektir. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek önderliğinde takımımız tüm gücü ve ciddiyetiyle çalışmakta. Büyük Altay'ın büyük taraftarının bundan sonraki müsabakalarda bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Her hafta taraftarımızın desteğini arttırarak takımımıza maç kazanmayı kolaylaştıracak desteği vermelerini istiyorum. Takımımızın 12. oyuncusu olan taraftarımızdan tribünleri erkenden doldurmalarını ve maça en güçlü şekilde hazırlanmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Altay, TFF 3. Lig 4. Gruptaki 10. Hafta mücadelesinde 9 Kasım Pazar günü Balıkesirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar kaybetmesi halinde ve rakiplerinin de kazandığı senaryoda haftayı düşme hattında tamamlayabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.