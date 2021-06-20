Sinan Osmanoğlu Altınordu'dan ayrılıyor

DHA 20 Haziran 2021 Pazar 13:52 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 13:52

Sözleşmesi sona erdikten sonra yönetimle masaya oturan tecrübeli savunmacının kendisine sunulan teklifi düşük bulduğu öğrenildi. Başka kulüplerden teklif alan Sinan'ın hafta içinde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu'da toplam 8 sezon forma giyen 1.97 boyundaki tecrübeli defans oyuncusuna son olarak Yılport Samsunspor'un teklif sunduğu bildirildi. Kaptanlık görevini üstlenen Sinan Osmanoğlu'na Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü de talip olmuştu. Sinan büyük ihtimalle geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'dan ayrılan 6'ncı futbolcu olacak.