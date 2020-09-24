Sinan Osmanoğlu'ndan Altınordu'da ikinci dalya

DHA 24 Eylül 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:32

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Sinan Osmanoğlu, pazartesi günü Beypiliç Boluspor ile oynanacak maçta 200. kez kırmızı-lacivertli formayı giyecek. Altınordu'ya 2012-13 sezonunda Bayrampaşaspor'dan transfer olan, üst üste iki sezon 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan deneyimli futbolcu, geride kalan 199 maçta 15 kez de fileleri havalandırdı. "İlk geldiğim gün 200 maça ulaşabileceğim aklımın ucundan bile geçmemişti" diyen Sinan, "Altınordu benim için çok önemli bir adım oldu. Geldikten sonra buradaki aile havası ve sistemli çalışmanın içinde olmak bana da olumlu şeyler kattı. Altınordu formasıyla 200 maça çıkmak gerçekten gurur verici" dedi.

Çok heyecanlı olduğunu da belirten tecrübeli savunma oyuncusu, "Bu kapıdan ilk girdiğimde ben de gençtim. Şimdi ise uzun yıllar sonra gençlerle beraberim. Yıllardır emek veriyoruz ve çalışıyoruz, bunun karşılığı olarak halen buradayım. Böyle bir sistemde yer almak, buradan yetişip yurt dışına giden kardeşlerimize tecrübe aktarabilmek benim için mutluluk verici" diye konuştu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile uyum içinde olduğunu kaydeden Sinan, "Hocamızın oyun sistemi ve kulübün felsefesi sayesinde kendimi de geliştirmeye çalıştım" yorumu yaptı. Sinan, 2013-14 sezonunda 2. Lig'de Ankaragücü'nü uzatmada buldukları golle yenerek şampiyon oldukları maçı unutamadığını da söyledi.