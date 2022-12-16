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Spor

Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti!

Sırp teknik direktör ve futbolcu Sinisa Mihajlovic 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

16 Aralık 2022 Cuma 17:40 - Güncelleme:
Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti!
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Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Temmuz 2019'dan bu yana lösemi ile savaşan Mihajlovic, bu sırada Bologna'da görev yapıyordu. Tedavisini ve teknik direktörlük görevini aynı sırada sürdüren Mihajlovic, 6 Eylül 2022'de görevinden alınmıştı.

Sırp futbol adamı, son günlerde hastanede bakım altındaydı ancak lösemiyle karşı olan savaşını kazanamadı.

Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giyen Mihajlovic, teknik direktör olarak Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve Sporting Lizbon'da görev aldı.

Kariyerine Vojvodino'da başlamıştı.

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