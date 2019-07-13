26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sinisa Mihajlovic kanser olduğunu açıkladı

Italya Serie A takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, kan kanseri olduğunu açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pippo Inzaghi'den devraldığı Bologna teknik direktörlüğü için geçtiğimiz haftalarda uzun süreli bir sözleşme imzalayan Mihajlovic, takımının sezon öncesi hazırlık kampına katılamadı.

Daha önce Torino, Milan, Sporting gibi önemli kulüpleri de çalıştıran Sırp teknik adam, Bologna başında çıktığı 40 maçtan 13 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile ayrıldı.

GERÇEKLERİ BENDEN ÖĞRENİN İSTEDİM

Basın toplantısını kendisi istediğini belirten Mihajlovic, " Aslında amacım size kadroyu ve tüm haberileri ilk vermekti. Fakat maalesef bunu başaramadım, aslında şanssızlık mı şans mı bilemiyorum ama 4 ay önce testlerimde çıkmayan anomaliler görüldü. Bunu açıkça anlatmak istiyorum çünkü insanların spekülasyon yapmasından hoşlanmıyorum." dedi.

SADECE ATEŞİM ÇIKTI SANMIŞTIM

Önceleri basit bir hastalık geçirdiğini düşünen Sırp hoca "Ben yalnızca ateşim çıktığını düşünüyordum fakat kulüp doktoru daha fazla araştırmak istedi." sözleriyle kulüp doktorunun kendisini daha fazla teste tabi tutarak hastalığının fark edildiğini açıkladı.

HASTALIKLA SAVAŞACAK

Savaşmaktan korkmadığı söyleyen Mihajlovic, " Ağlamaya gerek yok, hastalığı hafife almıyorum agresif bir hastalık olduğunun farkındayım ama yenilmez değil. Oyuncularıma da açıkladım, korkmamız bir şeyi değiştirmez elimden geleni yapıp iyileşmeye çalışacağım. Bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğumu düşünüyorsunuzdur. Her gün spor yapan, güçlü bir insan nasıl hasta olur diye düşünürsünüz. Ama oldu." dedi.

BAZEN TAKIMDAN AYRI KALACAK

Bologna'nın doktoru ise konu hakkında yaptığı açıklamalarda " 20 yıl önce hastalığı yenmek daha zor olabilirdi ama şu an öyle değil. Bu süreçte belirli zamanlarda tedavi için hastanede olacak olan hocamız, bazen takımla birlikte olamayacak. Tedavi sürecinde son yıllarda çok önemli aşamalar kaydedildi, bu yüzden umudumuz yüksek, yenilmeyecek bir hastalık değil. Ayrıca Mihajlovic'i 10 yıldır tanıyorum kendisi tank gibidir, eminim ki mental ve fiziksel olarak daha sağlam dönecektir. ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bu tavır beni çok üzüyor'

'Bu tavır beni çok üzüyor'

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Yasağa rağmen topladı! 60 bin 163 lira ceza yedi

Yasağa rağmen topladı! 60 bin 163 lira ceza yedi

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Çocuk kavgası korkunç bitti

Çocuk kavgası korkunç bitti

Tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı

Tek parmağı ile 2 bin şiir yazdı

Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız

Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA