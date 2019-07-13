Pippo Inzaghi'den devraldığı Bologna teknik direktörlüğü için geçtiğimiz haftalarda uzun süreli bir sözleşme imzalayan Mihajlovic, takımının sezon öncesi hazırlık kampına katılamadı.

Daha önce Torino, Milan, Sporting gibi önemli kulüpleri de çalıştıran Sırp teknik adam, Bologna başında çıktığı 40 maçtan 13 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile ayrıldı.

GERÇEKLERİ BENDEN ÖĞRENİN İSTEDİM

Basın toplantısını kendisi istediğini belirten Mihajlovic, " Aslında amacım size kadroyu ve tüm haberileri ilk vermekti. Fakat maalesef bunu başaramadım, aslında şanssızlık mı şans mı bilemiyorum ama 4 ay önce testlerimde çıkmayan anomaliler görüldü. Bunu açıkça anlatmak istiyorum çünkü insanların spekülasyon yapmasından hoşlanmıyorum." dedi.

SADECE ATEŞİM ÇIKTI SANMIŞTIM

Önceleri basit bir hastalık geçirdiğini düşünen Sırp hoca "Ben yalnızca ateşim çıktığını düşünüyordum fakat kulüp doktoru daha fazla araştırmak istedi." sözleriyle kulüp doktorunun kendisini daha fazla teste tabi tutarak hastalığının fark edildiğini açıkladı.

HASTALIKLA SAVAŞACAK

Savaşmaktan korkmadığı söyleyen Mihajlovic, " Ağlamaya gerek yok, hastalığı hafife almıyorum agresif bir hastalık olduğunun farkındayım ama yenilmez değil. Oyuncularıma da açıkladım, korkmamız bir şeyi değiştirmez elimden geleni yapıp iyileşmeye çalışacağım. Bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğumu düşünüyorsunuzdur. Her gün spor yapan, güçlü bir insan nasıl hasta olur diye düşünürsünüz. Ama oldu." dedi.

BAZEN TAKIMDAN AYRI KALACAK

Bologna'nın doktoru ise konu hakkında yaptığı açıklamalarda " 20 yıl önce hastalığı yenmek daha zor olabilirdi ama şu an öyle değil. Bu süreçte belirli zamanlarda tedavi için hastanede olacak olan hocamız, bazen takımla birlikte olamayacak. Tedavi sürecinde son yıllarda çok önemli aşamalar kaydedildi, bu yüzden umudumuz yüksek, yenilmeyecek bir hastalık değil. Ayrıca Mihajlovic'i 10 yıldır tanıyorum kendisi tank gibidir, eminim ki mental ve fiziksel olarak daha sağlam dönecektir. ifadelerini kullandı.

(Sporx)