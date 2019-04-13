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'Sinyor' Can Bartu'ya son veda

Fenerbahçe, efsane sporcusu Can Bartu'yu Ülker Stadı'nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurladı.

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Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu için bugün Ülker Stadyumu'nda bir tören düzenlendi.
 
Törende Bartu'nun kızı Gülfer Arığ bir konuşma yaptı:
 
Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Ailemiz, Fenerbahçe ve Türk sporu için büyük bir kayıp. Acımıza ortak olan herkese ailesi olarak teşekkürlerimizi sunarız. Can Bartu gibi çok özel bir isimle Fenerbahçe'yi yaşamak, ondan bu büyük camiayı dinlemek benim için paha biçilmez bir duygu oldu. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan bir efsaneyi tanımanın ve yanında olmanın gururunu her zaman yaşadım. Onu anlatmaya burada zaman yetmez. Bıraktığı hatıralar benim için ebedi kalacak. İyi ki Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi benim babam olmuş. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. İslam Çupi bir sözünde 'Can Bartu bir Fenerbahçe orijinalidir' demiş, evet babam Fenerbahçe için yaşadı. Bizler de öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacağız. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi bu taraftarlara layık olun."
 
Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Ailemiz, Fenerbahçe ve Türk sporu için büyük bir kayıp. Acımıza ortak olan herkese ailesi olarak teşekkürlerimizi sunarız. Can Bartu gibi çok özel bir isimle Fenerbahçe'yi yaşamak, ondan bu büyük camiayı dinlemek benim için paha biçilmez bir duygu oldu. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan bir efsaneyi tanımanın ve yanında olmanın gururunu her zaman yaşadım. Onu anlatmaya burada zaman yetmez. Bıraktığı hatıralar benim için ebedi kalacak. İyi ki Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi benim babam olmuş. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. İslam Çupi bir sözünde 'Can Bartu bir Fenerbahçe orijinalidir' demiş, evet babam Fenerbahçe için yaşadı. Bizler de öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacağız. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi bu taraftarlara layık olun."
 
Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Bartu'nun Gülfer'in kızına şu kelimelerle söz verdi. Kaptan Volkan;  'Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız.' dedi.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü için acı bir gün olduğunu ifade eden Ali Koç, ''Yaşayan efsanemiz 'Sinyor' Can Bartu'yu kaybettik. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu ama biz bugün Pazar günkü maçın organizasyonunu yapacaktık. Birkaç gün evvel konuştuğumuzda Ankaragücü maçı geçsin oradaki yorumlarımı yapayım akşam ondan sonra da hafta sonunu planlarız demişti. Eşi ve kızı ile beraber Pazar günü maça gelecekti, çok da istiyordu. Ne yazık ki kısmet değilmiş'' dedi.
 
 

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