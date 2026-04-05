Sipay Bodrum FK'da Çorum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK ile 7 Nisan'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlılarını sürdürdü.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 maçlık galibiyet serilerini 5'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncuların dışında son bir ayın kendileri için güzel geçtiğini belirten Yılmaz, "7-8 haftalık bir zamanda kaybettiğimiz maçlar vardı. Onların telafisini çok güzel yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalılarımız döndü. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle sona giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge." diye konuştu.

"İNŞALLAH SONU SÜPER LİG OLACAK, İÇİMİZDEN ÖYLE GEÇİYOR"

Sefer Yılmaz, taraftarlarının da takımın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İnşallah sonu Süper Lig olacak, bizim içimizden öyle geçiyor. Onun için de çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Uzun süreli sakatlıkları olan Celal ve Gökdeniz vardı. Celal'in belli bir süreye daha ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de daha birkaç haftası var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var. Mert'in bitti, inşallah bu hafta ondan da yararlanabileceğiz. Tam takım oluyoruz. Bu da bizi daha iyi bir duruma getirdi."