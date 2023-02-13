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Spor

Sıra Buffon'un eldivenlerinde! Depremzedeler için...

Milli futbolcu Merih Demiral, ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un eldivenlerinin açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Sıra Buffon'un eldivenlerinde! Depremzedeler için...
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Daha önce Ronaldo, Messi, Mbappe gibi dünyaca ünlü birçok futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından, İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un eldivenlerinin de bu kapsamda satılacağını duyurdu.

Merih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son adam Gianluigi Buffon. Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsanenin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buffon'un eldivenlerinden elde edilen gelir yine deprem bölgesindeki afetzedeler için kullanılacak.

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