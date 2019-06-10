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Sıra geldi İzlanda zaferine! İzlanda-Türkiye muhtemel 11’ler

Fransa’yı devirerek Euro 2020 yolunda büyük bir adım atan A Milli Takım, 21.45’teki zorlu deplasman maçını da kazanıp kritik bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.

  • Star Spor
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FRANSA fatihi A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki 4. maçını bu akşam 21.45’te deplasmanda İzlanda ile oynayacak. Gruptaki ilk 3 maçını gol yemeden kazanan ve H Grubu’nda liderlik koltuğuna oturan Ay-Yıldızlı ekibimiz 4. zaferin peşinde olacak. Polonya Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek. İlk 2’ye giren takımların direkt final vizesi alacağı grupta, Milliler kazanırsa hedefe ulaşma yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. H Grubu’nda bugün ayrıca 21.45’te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova karşılaşmaları oynanacak.

Fransa 11’i değişmiyor

A MİLLİ Takımımız, İzlanda karşılaşmasının son çalışmasını dün akşam maçın oynanacağı Laugardalsöllur Stadı’nda yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti. Güneş’in bu akşamka maçta, Fransa karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan 11’i değiştirmeyeceği öğrenildi.

MUHTEMEL 11’LER

İZLANDA: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Guomundsson, Sigurjonsson, Gunnarsson, Sigurosson, Bjarnason, Kjartansson

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan Ayhan, Merih, Hasan Ali, Dorukhan, Mahmut, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

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