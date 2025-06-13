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Spor

Sıra kaleci transferinde! Aslan'dan Emiliano Martinez hamlesi

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatassaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez için harekete geçti.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 01:06 - Güncelleme:
Sıra kaleci transferinde! Aslan'dan Emiliano Martinez hamlesi
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından yeni kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde birçok isim bulunuyor.

Galatasaray'dan son olarak Emiliano Martinez hamlesi geldi. Galatasaray, Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli kaleci için harekete geçti.

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için harekete geçti ve 32 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

Emiliano Martinez'in bu yaz kesin olarak Aston Villa'dan ayrılması bekleniyor.

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