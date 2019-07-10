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Sıra Kolarov, Fejsa ve Garry’de

Transferde 6 isme imza attıran F.Bahçe hız kesmiyor. Yönetim Romalı Kolarov, Benficalı Fejsa ve Al İttihadlı Garry Rodrigues’de son hamleyi bu hafta yapacak.

  • Star Spor
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KANARYA, transferde sıcak saatlere devam ediyor. Murat, Emre, Allahyar Sayyadmanesh Kruse, Muriç ve Altay’a imza attıran Fenerbahçe yönetimi şimdi 3 isim üzerinde yoğunlaştı. Sarı-Lacivertliler, Roma’da forma giyen ve burada sağlık kontrollerinden geçen Kolarov ile daha önceden anlaşan Kanarya, oyuncunun kulübü ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sorunu halleder etmez imza için İstanbul’a gelecek. Kanarya’nın kadrosuna katmak için çaba harcadığı bir diğer isim ise Fejsa. Benfica ile yapılan pazarlıklar devam ederken, Sırp orta saha oyuncusunun hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe’nin transferine önem verdiği Galatasaray’ın eski oyuncusu Garry Rodrigues için Al İttihad ile ön anlaşma yapıldı. Kanarya oyuncunun 4.2 milyon euroluk ücretinin 3 milyonunu karşılayacak. Kalanı Al İttihad ödeyecek. Bu 3 transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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