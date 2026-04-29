  • Sıradaki adresi İtalya mı? Domenico Tedesco'ya sürpriz talip
Spor

Sıradaki adresi İtalya mı? Domenico Tedesco'ya sürpriz talip

Galatasaray karşısında alınan ağır derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Takımın başına geçici olarak Zeki Murat Göle getirilirken, ayrılan çalıştırıcı için İtalya'dan sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM29 Nisan 2026 Çarşamba 09:10
Sıradaki adresi İtalya mı? Domenico Tedesco'ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin faturası teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesildi. Sarı-Lacivertliler, İtalyan çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını resmen duyururken, sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı. Derbi yenilgisi sonrası gelen bu karar, camiada yeni bir dönemin de başlangıcı olarak yorumlandı. Tedesco için ayrılık süreci henüz soğumadan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, 38 yaşındaki teknik adamı gündemine aldı.

KARARINI VERECEK

Mor-beyazlıların, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından yeni bir yapılanmaya gitmek istediği ve genç teknik adamı bu projenin önemli adaylarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Kısa sürede gündeme gelen bu gelişme, Tedesco'nun Avrupa'daki kredisini koruduğunu da ortaya koydu. Fenerbahçe'de yaşanan sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi olan genç çalıştırıcının, kariyerine İtalya'da devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Popüler Haberler
