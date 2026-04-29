Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin faturası teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesildi. Sarı-Lacivertliler, İtalyan çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını resmen duyururken, sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı. Derbi yenilgisi sonrası gelen bu karar, camiada yeni bir dönemin de başlangıcı olarak yorumlandı. Tedesco için ayrılık süreci henüz soğumadan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, 38 yaşındaki teknik adamı gündemine aldı.

KARARINI VERECEK

Mor-beyazlıların, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından yeni bir yapılanmaya gitmek istediği ve genç teknik adamı bu projenin önemli adaylarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Kısa sürede gündeme gelen bu gelişme, Tedesco'nun Avrupa'daki kredisini koruduğunu da ortaya koydu. Fenerbahçe'de yaşanan sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi olan genç çalıştırıcının, kariyerine İtalya'da devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.