İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8465
  • EURO
    35,3121
  • ALTIN
    2485.73
  • BIST100
    10739.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sırbistan, 1 puana son dakikada tutundu!
Spor

Sırbistan, 1 puana son dakikada tutundu!

Sırbistan ile Slovenya, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarına 1-0 geride giren Sırbistan, 90+6'da Luka Jovic'in attığı golle skora dengeyi getirerek maçtan 1 puanla ayrıldı.

20 Haziran 2024 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Sırbistan, 1 puana son dakikada tutundu!
ABONE OL

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte Sırbistan maça etkili başlayan taraf olsa da Slovenya zaman zaman tehlikeli ataklar yakaladı.

37. dakikada Timi Elsnik'in ceza sahasına girerke çektiği şut direkten Sesko'nun önüne düştü. Müsait durumdaki Sesko'nun şutu üstten auta çıktı.

Ardından oyunun temposu gittikçe düştü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI

İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Sırbistan ataklarını sıklaştırmaya başladı.

47. dakikada Dusan Tadic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksander Mitrovic karşı karşıya pozisyonda Jan Oblak'ı geçemedi.

49. dakikada sol kanattan topla gelen Gacinovic çalımını açtıktan sonra ortasını açtı. Bijol'un ters vuruşu direğin hemen yanından kornere çıktı.

SLOVENYA GOLÜ BULDU

Sırbistan ataklarına yoğunluk verirken Slovenya hızlı çıktı ve golü buldu.

69. dakikada sol sağ kanattan topla gelen Zan Karnicnik pasını sol kanatta kendisini boşa çıkartan Timi Elsnik'e verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Elsnik arka direğe ortasını açtı ve boş kalan Karnicnik topu ağlara göndererek Slovenya'yı 1-0 öne geçirdi.

NET FIRSATLAR KAÇTI

71. dakikada Dusan Tadic'in pasında topla buluşan Zivkovic bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Aleksander Mitrovic'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Dusan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta altı pasın içerisinde Sergej Milinkovic-Savic'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

78. dakikada ise sahaya bir taraftar atladı ve oyun kısa süreliğine durdu.

90+6'DA GELEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Ivica Ilic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Luka Jovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sırbistan adına beraberliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

TADIC 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, kaptanlık bandı ile sahaya çıktı ve 82 dakika sahada kaldı.

PUAN DURUMU

Bu maç sonrasında C Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1- İngiltere (3 Puan)

2- Slovenya (2 Puan)

3- Danimarka (1 Puan)

4- Sırbistan (1 Puan)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.