Sırbistan, ABD'ye acımadı!
2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri'ni 94-89 mağlup etti ve 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı.
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, takımların kupadaki 5.'lik ile 8.'lik arasındaki yerlerini belirlemek için oynanan mücadelede ABD'yi 94-89 mağlup etti ve 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı.
Sırbistan, 5.'lik maçında Polonya - Çekya mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. ABD ise bu maçın kaybedeni ile 7.'lik - 8.'lik maçına çıkacak.
ÇEYREK FİNALDE YENİLMİŞLERDİ
Turnuvanın favorilerinden gösterilen Sırbistan, Arjantin'e 97-87'lik skorla mağlup olmuştu ve yarı final biletini kaçırmıştı. Bir diğer favori olan ABD ise Fransa'ya 89-79'luk skorla boyun eğdi ve Dünya Kupası ile olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıllık yenilmeme serisi son buldu.
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