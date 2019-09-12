Sırbistan, ABD'ye acımadı!

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, takımların kupadaki 5.'lik ile 8.'lik arasındaki yerlerini belirlemek için oynanan mücadelede ABD'yi 94-89 mağlup etti ve 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı.

Sırbistan, 5.'lik maçında Polonya - Çekya mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. ABD ise bu maçın kaybedeni ile 7.'lik - 8.'lik maçına çıkacak.

ÇEYREK FİNALDE YENİLMİŞLERDİ

Turnuvanın favorilerinden gösterilen Sırbistan, Arjantin'e 97-87'lik skorla mağlup olmuştu ve yarı final biletini kaçırmıştı. Bir diğer favori olan ABD ise Fransa'ya 89-79'luk skorla boyun eğdi ve Dünya Kupası ile olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıllık yenilmeme serisi son buldu.