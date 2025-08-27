İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Sırbistan, Estonya'yı rahat geçti

Sırbistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında karşılaştığı Estonya'yı 98-64 yendi.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Sırbistan, Estonya'yı rahat geçti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Sırbistan, ilk maçında Estonya'yı 98-64 mağlup etti.

Sırbistan, A Grubu'ndaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Portekiz ile karşılaşacak. Estonya, aynı gün ev sahibi Letonya ile mücadele edecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)

Sırbistan: Bogdanovic 11, Petrusev 12, Avramovic 13, Nikola Jovic 18, Jokic 11, Marinkovic 6, Vukcevic 9, Dobric 2, Micic 4, Guduric 6, Stefan Jovic 4, Milutinov 2

Estonya: Drell 11, Tass 5, Joesaar 6, Konontsuk 10, Kullamae 8, Rosenthal 5, Raieste 2, Treier 8, Jurkatamm, Vene 5, Hermet 2, Riismaa 2

1. Periyot: 32-12

Devre: 56-29

3. Periyot: 86-44

