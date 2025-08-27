Sırbistan, Estonya'yı rahat geçti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Sırbistan, ilk maçında Estonya'yı 98-64 mağlup etti.
Sırbistan, A Grubu'ndaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Portekiz ile karşılaşacak. Estonya, aynı gün ev sahibi Letonya ile mücadele edecek.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)
Sırbistan: Bogdanovic 11, Petrusev 12, Avramovic 13, Nikola Jovic 18, Jokic 11, Marinkovic 6, Vukcevic 9, Dobric 2, Micic 4, Guduric 6, Stefan Jovic 4, Milutinov 2
Estonya: Drell 11, Tass 5, Joesaar 6, Konontsuk 10, Kullamae 8, Rosenthal 5, Raieste 2, Treier 8, Jurkatamm, Vene 5, Hermet 2, Riismaa 2
1. Periyot: 32-12
Devre: 56-29
3. Periyot: 86-44