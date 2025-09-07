İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Sırbistan, EuroBasket 2025'e son 16'da veda etti

EuroBasket 2025'te mücadele eden Sırbistan, son 16 turu maçında Finlandiya'ya 92-86 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

7 Eylül 2025 Pazar 00:40
Sırbistan, EuroBasket 2025'e son 16'da veda etti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, EuroBasket'te 2022'nin ardından 2025'te de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez son 16 turunda veda etti.

Finlandiya, Fransa-Gürcistan eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Avramovic 6, Guduric 5, Nikola Jovic 20, Petrusev 3, Jokic 33, Marinkovic, Dobric 9, Micic 8, Stefan Jovic, Milutinov 2

Finlandiya: Little 13, Grandison 4, Valtonen 13, Jantunen 15, Markkanen 29, Salin 6, Nkamhoua 3, Madsen, Maxhuni, Muurinen 9, Gustavson

1. Periyot: 24-28

Devre: 48-44

3. Periyot: 66-68

Beş faulle çıkan: 34.10 Grandison (Finlandiya)

