Sırbistan hükümeti Obradovic için özel uçak gönderiyor!

25 Mart 2020 Çarşamba 18:37 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:37

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Corona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ardından Sırbistan hükümetinin harekete geçtiği öğrenildi.

Telegraf’a konuşan Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, yaşanan coronavirus salgını sonrası Türkiye’de Fenerbahçe Beko’nun başantrenörlüğünü yapan Koç Zeljko Obradovic ve ailesini gönderilecek özel uçakla ülkeye getirileceğini açıkladı.

Sırp hükümeti, Obradovic ve ailesi dışında Türkiye’de bulunan 150 Sırp vatandaşını da bu özel uçakla ülkesine döndürecek.