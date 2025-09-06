Sırbistan, Letonya'yı tek golle geçti

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Letonya ile karşı karşıya gelen Sırbistan, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.
Daugavas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek golle gülen taraf Sırbistan oldu.
Sırbistan'a galibiyeti getiren tek golü 12. dakikada Dusan Vlahovic attı.
Bu sonuçla birlikte Sırbistan, 3 maçın sonunda topladığı 7 puanla İngiltere'nin arkasından 2. sıraya yerleşti.
Ev sahibi Letonya, 9 Eylül günü Arnavutluk'a konuk olurken, Sırbistan ise aynı gün grubun lideri İngiltere'yi ağırlayacak.