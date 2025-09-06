İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Sırbistan, Letonya'yı tek golle geçti

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Sırbistan, Letonya'yı Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ6 Eylül 2025 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Sırbistan, Letonya'yı tek golle geçti
ABONE OL

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Letonya ile karşı karşıya gelen Sırbistan, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

Daugavas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tek golle gülen taraf Sırbistan oldu.

Sırbistan'a galibiyeti getiren tek golü 12. dakikada Dusan Vlahovic attı.

Bu sonuçla birlikte Sırbistan, 3 maçın sonunda topladığı 7 puanla İngiltere'nin arkasından 2. sıraya yerleşti.

Ev sahibi Letonya, 9 Eylül günü Arnavutluk'a konuk olurken, Sırbistan ise aynı gün grubun lideri İngiltere'yi ağırlayacak.

