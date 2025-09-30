İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dusan Alimpijevic oldu

Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alimpijevic, Beşiktaş GAİN ve Sırbistan Milli Takımı'nı birlikte çalıştıracak.

30 Eylül 2025 Salı 17:44
Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dusan Alimpijevic oldu
İSTANBUL (AA) - Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi.

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Açıklamada, Alimpijevic'in Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığı ve yeni nesil Sırp antrenörlerin lideri olduğu vurgulandı. Dusan Alimpijevic'in milli takımı en üst düzeyde çalıştırmak için yeterli uzmanlığa, otoriteye ve enerjiye sahip olduğu da aktarıldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden Sırbistan'da başantrenör Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.

  • Beşiktaş GAİN
  • Sırbistan Milli Takımı
  • Dusan Alimpijevic

