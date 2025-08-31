İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Sırbistan'a kötü haber! Bogdanovic EuroBasket'i kapattı

Sırbistan Milli Takımı'nın yıldızı Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kalan maçlarda oynayamayacak.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Sırbistan'a kötü haber! Bogdanovic EuroBasket'i kapattı
RİGA (AA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

EuroBasket 2025'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör oyun kurucunun dizinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle şampiyonayı kapattığı belirtildi.

A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

