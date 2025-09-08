Sırbistan'da ilk hedef Dusan Alimpijevic

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sportklub'ta yer alan haber göre; Sırbistan Basketbol Federasyonu, mevcut başantrenör Svetislav Pesic'in yerine geçecek isimlerle görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde listenin başında Dusan Alimpijevic'in olduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpte 2023'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör, kulüple olan sözleşmesini bu yaz 2026-27 sezonuna kadar uzatmıştı.