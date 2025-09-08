İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Sırbistan'da ilk hedef Dusan Alimpijevic

EuroBasket'e erken veda eden Sırbistan'da federasyon, Svetislav Pesic ile yolları ayırma kararı aldı. Ülke basının haberine göre ise ilk adayın Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic olduğu iddia edildi.

8 Eylül 2025 Pazartesi 19:44
Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sportklub'ta yer alan haber göre; Sırbistan Basketbol Federasyonu, mevcut başantrenör Svetislav Pesic'in yerine geçecek isimlerle görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde listenin başında Dusan Alimpijevic'in olduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpte 2023'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör, kulüple olan sözleşmesini bu yaz 2026-27 sezonuna kadar uzatmıştı.

  • EuroBasket
  • Svetislav Pesic
  • Dusan Alimpijevic

