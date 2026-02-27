FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk oldu. 12 Dev Adam maçı 82-78'lik skorla kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine büyük üstünlük kuran miller, son periyotta zorlansa da mücadeleden galip ayrılmasını bildi. Milliler bu sonucun ardından gruptaki üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde ettiDusan Alimpijevic yönetimindeki Sırbistan ise gruptaki ilk yenilgisini tattı.

