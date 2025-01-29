Fenerbahçe'de sağ bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osayi-Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Fenerbahçe, Ognjen Mimovic için Kızılyıldız'la görüşmelere başladı.

Öte yandan Sırp basınından Sportklub, Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic transferini bitirdiğini yazdı.

Mimovic'in St. Etienne'e transfer olmak üzereyken Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve işi bitirdiğinden bahsedildi.

Haberde Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.

Yine haberde Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceğinden bahsedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1347 dakika süre alan Ognjen Mimovic, 1 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.