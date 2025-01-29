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Spor

Sırp basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Ognjen Mimovic

Ara transfer dönemi devam ederken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sırp basınının haberine göre sarı lacivertli ekip Ognjen Mimovic transferini bitirdi. Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Sırp basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Ognjen Mimovic
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Fenerbahçe'de sağ bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osayi-Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Fenerbahçe, Ognjen Mimovic için Kızılyıldız'la görüşmelere başladı.

Öte yandan Sırp basınından Sportklub, Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic transferini bitirdiğini yazdı.

Mimovic'in St. Etienne'e transfer olmak üzereyken Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve işi bitirdiğinden bahsedildi.

Haberde Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.

Yine haberde Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceğinden bahsedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1347 dakika süre alan Ognjen Mimovic, 1 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.

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