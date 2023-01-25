Sivas 4 Eylül Stadyumu'na TFF incelemesi

Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Erhan Akbağ, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Akbağ, bazı ölçümler gerçekleştirdi.

İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu.

TFF'nin Sivasspor-Adana Demirspor maçının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı ile ilgili kararını kulübe bildireceği belirtildi.



ÇİMLERE SUNİ GÜNEŞ IŞIĞI VERİLİYOR

Bu arada stadyum çimlerinin bakımı için özel cihaz kullanıyor. Stadyumun çimlerinin istenilen kalitede olması suni güneş ışığı uygulamasıyla bakım yapılıyor. Çimlere özel bir cihazla her gün ultraviyole ışığı veriliyor.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.