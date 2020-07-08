Sivas heyetinden TFF'ye milli maç başvurusu

IHA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:56 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:56

Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da bulunduğu beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Demir Grup Sivasspor Başkan Yardımcısı Erdal Sarılar da yer aldı.

Sivas heyeti, ziyarette TFF Başkanı Nihat Özdemir’e UEFA Uluslar B Ligi’nde 3 Eylül’de oynanacak Türkiye - Macaristan milli maçının Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanması yönündeki isteklerini iletti.

Ziyaret Başkan Özdemir’in heyete A Milli Takım forması takdimi ile sona erdi.