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Spor

Sivas zirve inadından vazgeçmiyor!

Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

01 Mart 2020 Pazar18:30 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 18:30

Süper Lig'de 24. hafta maçında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Demir Grup Sivasspor oldu.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Ankaragücü'nde Milos Stanojevic 31 ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Konrad Michalak sakatlandığı için 41. dakikada yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.

HAFTAYA RAKİBİ GALATASARAY

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(48) Trabzonspor (1 maçı eksik)

(48) Sivasspor

(46) Başakşehir (1 maçı eksik)

(45) Galatasaray (1 maçı eksik)

(40) Beşiktaş

(39) Alanyaspor

(39) Fenerbahçe

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