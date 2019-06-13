28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8691
  • 6,6313
  • 253.225
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sivas’ın 3 gözdesi

Yiğido, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın isteğiyle, G.Saray’dan Eren Derdiyok, Konya’dan Mustapha Yatabare ve F.Bahçe’den Alper Potuk’u renklerine kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GELECEK sezon Süper Lig’de korkulu rüya yaşamak istemeyen, ilk 7 sıraya oynayacak bir takım kurmanın peşinde olan Sivasspor’un Galatasaray ile sözleşmesi biten golcü Eren Derdiyok ile Konyaspor’la mukavelesi haziran ayı sonunda sona erecek santrfor Yatabare’nin peşine düştüğü, Kırmızı-Beyazlı yöneticilerin bu oyuncularla sıkı bir pazarlık halinde oldukları öğrenildi.

10 FUTBOLCU ALINACAK

Eren Derdiyok’un Galatasaray’dan kazandığı yıllık 2 milyon 150 bin euro istediği, Sivasspor’un ise bu rakamı çok bulduğu indirim talep ettiği belirtildi. 33 yaşındaki Mali asıllı Fransız golcü Yatabare’ye ise 750 bin euroluk öneride bulunulduğu kaydedildi. Her iki oyuncu ile de görüşmeler sürüyor. Bu arada Sivasspor’un 10 oyuncu transfer edeceği vurgulandı.

BAŞKAN DEVREYE GİRİYOR

Yeni hoca Rıza Çalımbay’ın isteğiyle 3 futbolcu için girişimde bulunan Sivasspor’da Başkan Mecnun Otyakmaz’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u arayarak Alper Potuk’u istediklerini bildirdiği, “Hocamızla görüşelim. Planlarımız belli olsun ona göre konuşuruz” cevabını aldığı ileri sürüldü. Çalımbay Sivas’taki 2. döneminde zirveyeoynayacak bir takım kurmanın peşinde.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

''Saldırıların arkasında ABD yaptırımları var'

'Saldırıların arkasında ABD yaptırımları var'
 

POPÜLER HABERLER

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

'Türkiye F-35 yerine J-31 ve Su-57 alabilir'

'Türkiye F-35 yerine J-31 ve Su-57 alabilir'

Copa America'da tanıdık yüzler

Copa America'da tanıdık yüzler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA