Sivasppor, Rize deplasmanında 3 puanı aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor maçta geriye düşmesine rağmen 2-1 ile galibiyete ulaştı.

Çaykur Rizespor'un golünü 22. dakikada Tyler Boyd kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 31. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 75. dakikada Fredrik Ulvestad'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 51'e yükseltti. Küme düşen Çaykur Rizespor 36 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Hakan Arslan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Umar'ın savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Sabo'nun ceza yayı üzerinden kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topa Sabo'nun yakın mesafeden şutunda, Ali Şaşal Vural bir kez daha topu çeldi. Sabo'nun bu kez altıpas içerisine pasında Boyd, Uğur Çiftçi'den sekerek önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ulvestad'ın ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 1-1

36. dakikada Eren Albayrak'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse'nin dokunduğu top, boş kale yerine az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında Appindangoye'nin penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

63. dakikada savunma oyuncusundan sıyrılan Mendes'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

75. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Yatabare'nin yerden sert pasında Ulvestad, ön direkte plase dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat Altan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han Topçu, Eren Albayrak, Phiri, Sabo (Dk. 86 Efe Tecimer), Boyd (Dk. 46 Mendes), Deniz Hümmet (Dk. 76 Kubilay Kanatsızkuş), Umar (Dk. 81 Bolasie), Cisse (Dk. 46 Pohjanpalo)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+3 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Kayode), Fajr (Dk. 90 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 90+3 Cofie), Yatabare

GOLLER: Dk. 22 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Phiri, Dk. 65 Ponck (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Hakan Arslan, Dk. 83 Yatabare, Dk. 89 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)