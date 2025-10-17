İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Sivassor'da Ankara Keçiörengücü mesaisi sürdü

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA17 Ekim 2025 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Sivassor'da Ankara Keçiörengücü mesaisi sürdü
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan ve top koruma egzersizleri yapan kırmızı beyazlı ekibin, idmanı dar alan oyunuyla tamamladığı aktarıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar daha sonra Ankara'ya giderek kampa girecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

