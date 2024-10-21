İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2658
  • EURO
    37,2222
  • ALTIN
    3008.79
  • BIST100
    8790.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi
Spor

Sivasspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 9. haftasında dün Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Sivasspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son galibiyetini 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 7. haftasında iç sahada Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenildi.

Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini 9. haftada dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.