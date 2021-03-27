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Spor

Sivasspor 5 eksikle çalıştı

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:00
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve salonda çalışan Fayçal Fajr yer almadı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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