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Spor

Sivasspor 57 yaşında

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Sivasspor 57 yaşında
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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, mesajında, Sivasspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümünün mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk futbolunda yaşanan gelişmelerle 1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımlarının kurulmaya başlandığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi. 9 Mayıs 1967'de kulübümüzün temelleri atıldı. Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıkları, hizmetleri, duruşu, sorumlulukları ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. Kulübümüzün başarıları yalnızca Sivas'ın değil, Türkiye'nin de futbol tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi, samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle sürdürmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Gelecek yıllarda da Sivasspor olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye ve şehrimizin adını en üst seviyelerde gururla temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, camiamızda görev yapmış kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde, kötü günde sonsuz fedakarlık duygusuyla kulübümüzün yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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