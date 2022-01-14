Sivasspor 8-15 Trabzonspor

AA 14 Ocak 2022 Cuma 10:59 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 10:59

İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.

Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.