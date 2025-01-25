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Spor

Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretine farklı şekilde son verdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Sivasspor, rakibini 5-2'lik skorla mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kayseri ekibi maçı 9 kişiyle tamamladı.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Sivasspor, 8 maçlık galibiyet hasretine farklı şekilde son verdi
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Süper Lig'in 21. haftasında Ömer Erdoğan'ın takımı Sivasspor, sahasında Sinan Kaloğlu'nun takımı Kayserispor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Sivasspor, 5-2'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.

Kayserispor, 23. dakikada Stephane Bahoken'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. Kayserispor, Joseph Attamah'ın 86'da kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Sivasspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 23 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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