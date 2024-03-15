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Spor

Sivasspor, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele olacak Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı.

IHA15 Mart 2024 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Sivasspor, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Sivasspor'da kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı bulunan Bartuğ Elmaz, Hakan Arslan ile kart cezalısı olan Rey Manaj yer almadı.

Sivasspor'un, Adana Demirspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Poungouras, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charis Charisis, Kerem Atakan Kesgin, Mıjo Caktas, Clinton N'Jie, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Roman Kvet, Fode Koita."

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