Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın tesislerde 19 yaş aştı takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.