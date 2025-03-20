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Spor

Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde

Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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