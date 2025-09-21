İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

21 Eylül 2025 Pazar 13:54
Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular ardından top kontrol çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Ligde dün oynanan İmaj Altyapı Vanspor maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, 23 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

