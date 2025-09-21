Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular ardından top kontrol çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Ligde dün oynanan İmaj Altyapı Vanspor maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, 23 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.