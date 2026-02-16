İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Sivasspor, Adana Demirspor mesaisinde
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor arasındaki mücadele, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

