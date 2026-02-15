İSTANBUL 23°C / 13°C
  Sivasspor, Adana Demirspor mesaisine başladı
Spor

Sivasspor, Adana Demirspor mesaisine başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başladı.

15 Şubat 2026 Pazar 15:25
Sivasspor, Adana Demirspor mesaisine başladı
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Özbelsan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, günü çift kale maçla tamamladı. Dün oynanan Vanspor FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivas ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

